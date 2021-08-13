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EF-0 Tornado in Dubuque County Wednesday

7:02 pm Schnack's Weather Blog 
RATING:                 EF0
ESTIMATED PEAK WIND:    74 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  0.6006 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   20.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               0

START DATE:             08/11/2021
START TIME:             05:40 PM CDT
START LOCATION:         3 SSW EPWORTH / DUBUQUE COUNTY / IA
START LAT/LON:          42.4001 / -90.9623

END DATE:               08/11/2021
END TIME:               05:43 PM CDT
END LOCATION:           3 SSW EPWORTH / DUBUQUE COUNTY / IA
END LAT/LON:            42.4014 / -90.9507

SURVEY SUMMARY:
BEGINNING OF DAMAGE PATH THROUGH MAINLY MATURE CORN, WHERE IT
MOVED THROUGH FIELDS AND THROUGH ONE SECTION OF TIMBER, WHERE IT
CAUSED BRANCH DAMAGE AND TOPPED OUT ONE TREE. A FARMER WITNESSED
THE TORNADO, SEEING SWIRLING DEBRIS. THANK YOU TO DUBUQUE COUNTY
EMERGENCY MANAGEMENT FOR HELP WITH THIS SURVEY.

Here is a look at the radar that evening at 5:43 pm showing where the tornado was in relation to Epworth.

Mark Schnackenberg

Chief Meteorologist

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