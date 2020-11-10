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Tornado Watch until TUE 8:00 PM CST

Updated
Last updated today at 3:07 pm
2:31 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Jackson County

TORNADO WATCH 505 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BUREAU PUTNAM

IN NORTHWEST ILLINOIS

CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
ROCK ISLAND STEPHENSON WHITESIDE

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

CLINTON JACKSON SCOTT

THIS INCLUDES THE CITIES OF BETTENDORF, CLINTON, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, FREEPORT, GALENA, GENESEO, HENNEPIN, MAQUOKETA,
MOLINE, MOUNT CARROLL, PRINCETON, ROCK ISLAND, AND STERLING.

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