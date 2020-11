Latest rainfall totals

All of eastern Iowa will receive rainfall today, with totals between 0.50" and 2.00". Here's a look at Doppler Radar estimates and a list of totals through 8 a.m. Tuesday.

Town Amount Waterloo 0.64 Dubuque 0.06 Cedar Rapids 0.28 Iowa City 0.03 Center Point 0.6 NNW 0.10 CHARLES CITY, IA 1.43 CLUTIER, IA 0.67 Decorah 4.9SE 0.88 Dubuque L&D 11, IA 0.02 Dysart 3.1 N 0.73 ELKADER 6SSW, IA 0.10 ELMA, IA 1.51 Ely 0.5 SE Trace Fairfax 4.0 NW 0.33 GARWIN, IA 0.87 GRUNDY CENTER, IA 0.64 GUTTENBERG L & D 10, IA 0.08 HAMPTON, IA 1.76 Harpers Ferry 6.4 SSW 1.00 Hudson 1.4 SSW 0.90 Independence 0.6 ESE 0.57 Independence 0.9 WNW 0.68 Iowa Falls 4.6 NNE 1.40 IOWA FALLS, IA 1.22 Lansing 4.1 NW 1.44 MANCHESTER NO. 2, IA 0.17 Marengo 2.6 SSW 0.45 MARENGO, IA 0.35 Marion 1.7 NNW 0.01 Monona 9.7 N 0.99 NASHUA 2SW, IA 0.95 New Hampton 0.3 NNW 1.10 New Hampton 0.4 SW 1.24 NEW HAMPTON, IA 1.10 Nora Springs 2.4 SSE 2.39 Osage 4.7 E 1.13 OSAGE, IA 1.75 Postville 5.5 NE 1.19 Robins 0.8 SE 0.31 Solon 0.3 ESE Trace ST ANSGAR, IA 1.36 TRAER, IA 0.65 TRIPOLI, IA 0.58 Vining 0.2 ENE 0.24 VOLGA 1NE, IA 0.36 Waucoma 3.2 S 0.81 WAUCOMA, IA 0.70 WAUKON, IA 1.05 Wellman 4.0 E Trace